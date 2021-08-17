Появилось архивное видео с разбившимся в Подмосковье пилотом

Появились кадры с Героем России, заслуженным лётчиком-испытателем Николаем Куимовым, который разбился в Подмосковье при полёте на опытном образце военно-транспортного самолёта Ил-112В. Видео выложил Telegram-канал «На видео видно».

Куимов рассказывает о впечатлениях от нового самолета Ил-114-300, говорит о надёжности и манёвренности в трудных погодных условиях.

Николай Куимов потерпел крушение, управляя опытным образцом Ил-112В в 1,5 км от взлётно-посадочной полосы рядом в подмосковной Кубинке. На борту находились три члена экипажа. По предварительным данным, никто из них не выжил. Предполагается, что самолёт проходил подготовку перед форумом «Армия-2021» в Жуковском.

Предварительно, причиной падения стало возгорание одного из двигателей. Борт не сумел дотянуть до полосы и рухнул. На опубликованных в Сети кадрах видно, что лётчики пытались сбить пламя, уходя на вираж, однако самолёт начал падать и приземлился носом в землю.