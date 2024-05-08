Появились видео от бывшей девушки задержанного в РФ солдата США В Сети опубликованы кадры от бывшей девушки военного США Гордона Блэка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Появились видео, снятые бывшей девушкой задержанного в России военнослужащего ВС США Гордона Блэка Александрой Ващук, передает Telegram-канал Baza. На одном из роликов девушка называет американца «пиндосом».

Я тут пришла домой, а тут какой-то пиндос, — говорится на видео.

Кроме того, Ващук заинтересовала нашивка на шевроне военного с надписью KATUSA (корейское отделение ВС США. — NEWS.ru), которая заставила ее гадать, а не «партизан или диверсант» ли ее бывший кавалер. Во втором ролике девушка показала улицу, находящуюся рядом с американской военной базой в Южной Корее, где они и познакомились с Блэком. При этом она обратила внимание на рекламу местной шаурмы, которая была на русском языке.

Ранее стало известно, что задержанный в России Гордон Блэк критично высказывался о НАТО и президенте США Джо Байдене. По мнению военнослужащего, нынешний американский лидер не справляется с обязанностями президента Соединенных Штатов, так, при нем ситуация в мире только обострилась. Что касается Североатлантического альянса, то он, по словам Блэка, ведет себя крайне агрессивно. В этой связи военный понимает позицию России.

Напомним, американского солдата задержали во Владивостоке по подозрению в краже. Как выяснилось впоследствии, он приехал в город из Южной Кореи к своей девушке. О задержанном Гордоне Блэке известно, что ему 34 года и на родине его ждет жена.