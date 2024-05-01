Появились свежие данные о состоянии Эльмана Пашаева после тяжелого ранения SHOT: адвокат Ефремова Пашаев с трудом говорит после тяжелого ранения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эльман Пашаев

Telegram-канал SHOT сообщил, что бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев с трудом разговаривает после тяжелого ранения. По его информации, мужчине потребуется как минимум один месяц лечения в больнице, а после ему предстоит длительная реабилитация.

Как уточнил канал со ссылкой на жену Пашаева, адвокату оказали помощь в одной из больниц Макеевки, сейчас его перевозят в другой госпиталь. По ее словам, прогноз медиков на восстановление положительный, хотя сейчас он с трудом разговаривает. Также Telegram-канал сообщил, что адвокат получил ранение при выполнении операции под Угледаром, на него был сброшен взрывснаряд с украинского беспилотника. Согласно данным канала, он получил контузию и ранение в ногу, врачи выявили множественные осколочные ранения. Помимо этого, канал заявил, что жизненно важные органы при ударе задеты не были.

Ранее РЕН ТВ сообщил об эвакуации тяжело раненного Эльмана Пашаева. В разговоре с журналистами телеканала его жена заявила, что жизни пострадавшего ничего не угрожает, несмотря на характер ранения.

При это до этого Telegram-канал «Пашаев ТВ» в свою очередь заявил, что адвокат получил ранение во время выполнения боевого задания. По данным канала, он защищал товарища и попал под обстрел при попытке уничтожить БПЛА.