Описаны все этапы подготовки к подрыву генерала Москалика Исполнитель убийства генерала Москалика жил с ним в одном подъезде

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Исполнитель убийства замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослава Москалика оказался его соседом по подъезду в доме на бульваре Нестерова в подмосковной Балашихе, пишет Telegram-канал Baza. 16 апреля подозреваемый оставил во дворе машину, начиненную взрывчаткой и оснащенную камерой слежения. Вскоре после этого он покинул Россию.

Подрывник арендовал квартиру в этом доме на протяжении месяца. Несколько жителей сообщили, что 16 апреля Volkswagen Golf был припаркован прямо напротив выхода из подъезда. Именно в этот день рядом с машиной в последний раз видели мужчину, который ее оставил.

Предполагаемый убийца улетел в Турцию 19 апреля. По предварительным данным, заказчиком убийства является уроженец украинского города Сумы Игнат Кузин, зарегистрированный в Карачаево-Черкесской Республике с 2015 года. Он приобрел Volkswagen в начале февраля 2025 года у Андрея П. В ходе сделки, как утверждает предыдущий владелец, он не проявил никакого подозрительного поведения и вел себя вполне обычно.

Машина взорвалась днем 25 апреля, когда Москалик вышел из подъезда. Его отбросило, он скончался на месте. Возбуждено уголовное дело об убийстве.