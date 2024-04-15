Появились подробности здоровья летчика-испытателя Квочура перед смертью «Лента.ру»: летчик-испытатель Квочур долго болел перед смертью

Фото: Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0/Wikimedia

Анатолий Квочур

Легендарный летчик-испытатель сверхзвуковых самолетов Анатолий Квочур продолжительное время болел перед смертью, рассказали изданию «Лента.ру» в окружении военного. Других подробностей журналисты не уточнили.

Собеседник газеты также не сообщил о последних днях жизни летчика-испытателя. Официальное заявление о причинах смерти военного пока что обнародовано не было.

Ранее стало известно, что Квочур скончался на 71-м году жизни. Герой России умер ночью 15 апреля — за день до дня рождения, написал его сын Николай на странице в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, в последние годы у отца были проблемы со здоровьем из-за многочисленных перегрузок и травм.

До этого появилась информация о смерти бывшего президента Федерации конного спорта СССР и России Михаила Буденного. Он ушел из жизни в возрасте 79 лет. Буденный занимал должность руководителя национальной конноспортивной федерации с 1984 по 1993 год. Кроме этого, он был членом Бюро Международной федерации конного спорта, благодаря чему смог внести значительный вклад в становление конного спорта в РФ.

Кроме того, сообщалось о смерти троекратного призера Олимпийских игр заслуженного тренера РСФСР по спортивной гимнастике Сергея Диомидова. Его не стало на 81-м году жизни. В Федерации спортивной гимнастики России заявили, что имя Диомидова вписано в историю отечественного спорта «золотыми буквами».