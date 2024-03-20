Появились подробности задержания Кологривого Baza: Кологривого случайно задержали в холле отеля в Новосибирске

Telegram-канал Baza пишет, что полицейские случайно задержали актера Никиту Кологривого в холле отеля. По данным канала, двое сотрудников правоохранительных органов узнали у работников гостиницы, в каком номере проживает артист и собирались поехать на лифте на нужный этаж, но в этот момент звезда «Слова пацана» спускался в лобби.

Как передает канал, силовики заметили артиста на лестнице и задержали его. По информации канала, Кологривый остановился в пятизвездочном Grand Autograph hotel.

Ранее стало известно, что Кологривого, задержали после дебоша в ресторане в Новосибирске. Его увезли на допрос в «Центральный» отдел полиции. Утверждается, что актеру грозит уголовное дело по статье за хулиганство.

Актер устроил дебош в ресторане Новосибирска в ночь с 18 на 19 марта, подравшись с работниками. Также СМИ сообщали, что актер из «Слова пацана» начал скандал на фан-встрече в Новосибирске, поругавшись с организаторами мероприятия. Уточнялось, что актер обвинил их в неумении встречать гостей и покинул кинотеатр, где должна была пройти встреча.

Агент артиста позднее подтвердила, что в новосибирском баре произошел конфликт с участием актера. При этом она добавила, что происшествие было улажено по согласию сторон. Комментируя информацию о том, что актер укусил официантку, агент уточнила, что такого не было, а информацию об этом раздули СМИ.