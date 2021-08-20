Появились подробности взрыва гранаты в жилом доме в Москве

Читайте нас в Google Новости

Журналисты узнали подробности взрыва гранаты в жилом доме на северо-западе столицы. Взрывное устройство в дом принёс отец, пишет 112.

По информации СМИ, мужчина положил гранату в шкаф, где её нашёл его сын. Мальчик взял её и выдернул кольцо.

В результате отец, его 14-летний сын и 12-летний пасынок погибли. При этом в квартире находилась женщина, которая не получила травм.

При этом ТАСС пишет , что 12-летний ребёнок не погиб. А получил повреждения. По информации агентства, взорваться могла не граната, а самодельное взрывное устройство.

Сейчас на месте ЧП работает оперативная группа полиции.

Прокуратура города в Telegram-канале сообщает , что, по предварительным данным, в квартире сработало «техническое устройство», которое незадолго до случившегося принёс ребёнок.

В Мосгазе отметили, что газ не мог стать причиной ЧП: коммуникации в здании и плита в квартире не повреждены.

Старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) по Москве Юлия Иванова рассказала журналистам АГН «Москва», что следователи возбудили уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и о незаконном обороте оружия.

О взрыве гранаты стало известно вечером 21 июля. Инцидент произошёл на улице Малая Набережная на северо-западе столицы. По разным данным, причиной мог послужить взрыв либо учебной, либо боевой гранаты, либо СВУ. После взрыва возгорания не последовало.