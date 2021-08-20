Появились подробности взрыва гранаты в жилом доме в Москве

Журналисты узнали подробности взрыва гранаты в жилом доме на северо-западе столицы. Взрывное устройство в дом принёс отец, пишет 112.
По информации СМИ, мужчина
В результате отец, его 14-летний сын и 12-летний пасынок погибли. При этом в квартире находилась женщина, которая не получила травм.
При этом ТАСС
Сейчас на месте ЧП работает оперативная группа полиции.
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В Мосгазе отметили, что газ не мог стать причиной ЧП: коммуникации в здании и плита в квартире не повреждены.
Старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) по Москве Юлия Иванова
О взрыве гранаты стало известно вечером 21 июля. Инцидент произошёл на улице Малая Набережная на северо-западе столицы. По разным данным, причиной мог послужить взрыв либо учебной, либо боевой гранаты, либо СВУ. После взрыва возгорания не последовало.