Появились подробности взрыва «Газели» в Москве МЧС: во взорвавшейся «Газели» в Москве произошла разгерметизация газового баллона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Газель» взорвалась в Москве из-за разгерметизации газового баллона, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС столицы. Отмечается, что пожар вспыхнул на площади восьми квадратных метров. В настоящий момент возгорание ликвидировано.

На улице Лобачевского г. Москвы произошла разгерметизация газового баллона в грузовом автомобиле «Газель». Впоследствии произошло возгорание на площади восьми квадратных метров. В 12:57 возгорание было полностью ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало, — говорится в сообщении.

Ранее в Сети появилось видео взрыва. На кадрах видно, что машина полностью выгорела. Telegram-канал SHOT писал, что к моменту взрыва «Газель» уже была охвачена огнем. Очевидец произошедшего рассказал, что слышал сильный хлопок. Он отметил, что после этого в его квартире «зазвенели стекла», затем он услышал сирены пожарных машин.

Также сообщалось, что на пересечении МКАД и Киевского шоссе КамАЗ врезался в автобус ПАЗ, в результате чего последний загорелся. Движение на этом участке Московской кольцевой автодороги было практически парализовано. Сообщалось, что в автобусе взорвался газовый баллон. В районе 45-го км МКАД движение транспорта было полностью перекрыто.