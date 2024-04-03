Появились подробности состояния Светличной после инфаркта SHOT: Светличная перестала есть и пить после острого инфаркта миокарда

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Светлана Светличная

Telegram-канал SHOT сообщает, что актриса Светлана Светличная перестала есть и пить после инфаркта миокарда. По его данным, артистку перевели в соматопсихиатрическое отделение больницы имени Ганнушкина, где ей вводят питание внутривенно.

Канал отмечает, что Светличную будут кормить и поить через катетер, установленный в вену. Как выяснил канал, в сутки она будет употреблять не менее полутора литров такой еды. Питаться сама она не может из-за сильной слабости и пониженного давления. Кроме того, по данным канала, у Светличной обострились коронарный синдром, гипертоническая болезнь, а также сердечная и почечная недостаточность.

27 марта стало известно, что заслуженную артистку РСФСР, известную по роли соблазнительницы Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке», госпитализировали в Москве. Информацию подтвердил ее сын Алексей Ивашов. У 83-летней актрисы диагностировали острый инфаркт миокарда.

Светличную доставили в больницу из психиатрического стационара имени Гиляровского, где она находится несколько лет из-за развивающейся деменции. До этого она жаловалась на боли в ногах и перестала ходить. После проведения МРТ врачи обнаружили сильную деформацию сустава на правом колене и поставили диагноз «остеоартроз коленного сустава второй степени».