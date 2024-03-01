Появились подробности смерти актера озвучки «Спокойной ночи, малыши!» Mash: причиной смерти актера Капатова могли стать осложнения на сердце

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Игорь Капатов

Telegram-канал Mash сообщает, что причиной смерти актера Игоря Капатова, который озвучивал Мишутку в программе «Спокойной ночи, малыши!», могли стать осложнения на сердце после шунтирования. Кроме того, пишет канал, артист страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Авторы канала указали, что летальный исход мог наступить из-за совокупности обстоятельств: имеющихся заболеваний и осложнений после хирургического вмешательства. Официальных комментариев о причинах смерти актера нет.

О смерти Игоря Капотова 1 марта сообщил Башкирский государственный театр кукол. Актеру было 70 лет. Капатов родился в 1953 году в городе Горький (ныне Нижний Новгород). Фильмография насчитывает 23 работы, в основном эпизодические роли. В телепередаче «Спокойной ночи, малыши!» Капатов работал с 2003 по 2016 год.

Ранее стало известно, что ушел из жизни актер Павел Маркин известный по ролям в сериалах «Мент в законе» и «Моя прекрасная няня». Его коллега Александр Загоскин рассказал, что артист умер в машине скорой помощи 4 февраля, однако похороны актера состоялись только 29 февраля. Он не объяснил, почему между днем смерти и церемонией прощания прошел почти месяц, а также не уточнил, по какой причине Маркину потребовалась скорая медицинская помощь.