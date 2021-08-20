Раскрыты подробности побега из психбольницы в Бурятии

Сбежавшие из Республиканского психоневрологического диспансера в селе Новая Брянь в Бурятии ранили санитара. Об этом сообщил Минздрав республики в Instagram.

В отделении находилось 59 человек, 7 из которых сбежали. На место происшествия оперативно вызваны все сотрудники психдиспансера. <...> Пострадавших нет, поверхностные раны осколками стекла получил младший медицинский сотрудник (санитар). Ему оказана первая медицинская помощь, в госпитализации не нуждается, — сообщил Минздрав.

Ведётся расследование, на место выехали представители ОМОНа и СОБРа, а также руководство МВД и Минздрава Бурятии. Среди руководства министр здравоохранения Евгения Лудупова, заместитель министра Наталья Логина и консультант по мобподготовке и спецработе Ольга Оканина.

Минздрав также просит местных жителей проявлять бдительность и следить за детьми.

Ранее сообщалось, что из диспансера сбежали семеро мужчин, проходивших принудительное лечение по решению суда. Двоих уже задержали на выходе из села, они даже не сменили форменную одежду пациентов.