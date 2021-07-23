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У подозреваемого в убийстве полицейского в Ставрополе нашли патроны

10:50, 25 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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У подозреваемого в убийстве замначальника уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя изъяли пистолетные обоймы и патроны. Об этом сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю.

В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий обнаружены и изъяты обоймы пистолетов и патроны, назначен ряд экспертиз, в том числе баллистическая, дактилоскопическая, — прокомментировали в Следственном комитете.

Следствие продолжает выяснять подробности и информацию о возможных соучастниках нападения.

Задержанный подозревается в убийстве Руслана Абовяна, замначальника уголовного розыска ОП № 4 УМВД России по городу Ставрополю. Нападение было совершено 23 июля. После покушения преступник скрылся на машине. Абовян скончался в реанимации от ранений бедра и туловища.

Уголовное дело взял под контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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