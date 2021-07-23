У подозреваемого в убийстве полицейского в Ставрополе нашли патроны

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Температура воздуха в Москве повысится уже в понедельник, 26 июля, так как в начале недели на европейскую часть России переместится выраженный антициклон. Об этом NEWS.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в выходные днём температурный фон остаётся комфортным из-за низкой облачности, так как солнце прогревает воздух. В то же время ночью при отсутствии облаков воздух охлаждается: температура в...