Появились подробности об отце подозреваемого в убийстве из-за парковки РЕН ТВ: отец убийцы байкера получил паспорт РФ из-за фиктивного брака

Фото: Ирина Вельматова/ТАСС

Стихийный мемориал на месте убийства на юго-востоке Москвы

Отец мужчины, которого подозревают в убийстве молодого человека в Люблино из-за замечания о неправильно припаркованном авто, получил российский паспорт при помощи фиктивного брака, сообщил РЕН ТВ источник. По его данным, правоохранительные органы разыскивают супругу мужчины.

Отец убийцы получил российское гражданство благодаря вступлению в фиктивный брак с гражданкой РФ, — рассказал источник.

Также, по словам собеседника, квартира в доме на Краснодарской улице, рядом с которым произошла трагедия, взята им в ипотеку. Неизвестно, откуда мужчина взял средства, поскольку у него нет официального трудоустройства, при этом сам он заявил, что брал в долг в Азербайджане и в России, пишет канал.

Как передает телеканал, сейчас подозреваемыми в рамках уголовного дела проходят четыре человека, кроме самого убийцы, правоохранители работают с его отцом, дядей и другом. Как удалось выяснить каналу, мужчины ведут совместный бизнес — держат несколько торговых точек на рынке «Садовод».

В Москве вечером 17 апреля 22-летний молодой человек нанес смертельное ранение ножом 24-летнему местному жителю. Последний сделал замечание об автомобиле, припаркованном на пешеходном подступе к подъездной двери. По данным MK.RU, подозреваемый в убийстве прибыл в столицу из Азербайджана, ему 22 года, в России он находится нелегально. Следственный комитет подтвердил, что правоохранители установили личность нападавшего.