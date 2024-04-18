Появились подробности об авто, из-за которого произошло убийство в Москве ТАСС: ставшая причиной конфликта Toyota не принадлежит убийце москвича

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Машина Toyota Camry, на которой ездил убийца молодого человека в Люблино, не принадлежит скрывающемуся сейчас мигранту-нелегалу, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, за автомобилем числится один штраф, а зарегистрирована она на другого уроженца Закавказья.

В настоящее время установлено, что машина Toyota Camry, из-за парковки которой произошло убийство местного жителя на Краснодарской улице, не принадлежит подозреваемому. Иномарка — 2018 года, за все время была в собственности у другого человека, также уроженца Закавказья, — сказал собеседник агентства.

По словам источника, за авто числится штраф в пять тысяч рублей, но не уточняется за что. Кроме того, приставы наложили запрет на регистрационные действия с этим автомобилем по решению суда из-за долгов его хозяина, передает агентство.

В Москве вечером 17 апреля 22-летний молодой человек нанес смертельное ранение ножом 24-летнему местному жителю. Последний сделал замечание об автомобиле, припаркованном на пешеходном подступе к подъездной двери. По данным MK.RU, подозреваемый в убийстве прибыл в столицу из Азербайджана, ему 22 года, в России он находится нелегально. Здесь же живут его отец и брат. Следственный комитет подтвердил, что правоохранители установили личность нападавшего.