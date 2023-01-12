Появились подробности о заразившейся «кракеном» россиянке Первой заразившейся вариантом COVID-19 «кракен» в России стала 32-летняя жительница Пензы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первая россиянка, заразившаяся вариантом коронавируса «кракен», оказалась 32-летней жительницей Пензы, передают представители Роспотребнадзора по Пензенской области. Заболевание у женщины было зафиксировано еще 27 декабря, она перенесла его в легкой форме и выписалась 2 января.

Заболевшая — жительница г. Пензы в возрасте 32 лет, работник административного подразделения промышленного объекта. Заболевшая не была привита, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что врачи назначили женщине стандартное лечение. Согласно сведениям регионального отделения Роспотребнадзора, пациентка не покидала область в ноябре и декабре.

Название «кракен» получил новый подвариант «омикрона» XBB.1.5. Иммунолог Николай Крючков сообщил, что новая сублиния является более заразной. Симптомы остались прежними: характерны насморк, кашель, повышенная температура, боль в мышцах и общая слабость. По прогнозу Крючкова, первые случаи «кракена» могут выявить в России примерно через месяц. Сегодня утром Роспотребнадзор сообщил о выявлении первого в России случая заболевания субвариантом.

Ранее вирусолог Петр Чумаков сказал, что новый подвид «омикрон»-штамма, который называют самым заразным, на самом деле является довольно слабым вариантом патогена. При этом профессор отметил, что в группе риска люди, которые не переболели в прошлом. «Кракен» может вызвать тяжелую форму COVID-19 у россиян со слабым иммунитетом, пояснил специалист. Чумаков отметил, что пугающее название нового подварианта ничего не значит, а по опасности он сравним с тем же «омикроном».