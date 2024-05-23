Появились подробности о задержании офицера МО РФ Вертелецкого РЕН ТВ: офицера Минобороны РФ Вертелецкого обвиняют во взятке домом и машиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимира Вертелецкого, начальника департамента по обеспечению гособоронзаказа Минобороны России, обвиняют в получении взятки в особо крупном размере в виде дома и автомобиля, передает РЕН ТВ. Отмечается, что офицер задержан, ведется расследования. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

О взятии Вертелецкого под стражу сообщили РЕН ТВ, а также Telegram-канал «Два майора» и военный корреспондент Юрий Котенок. По данным канала, офицер получил авто и дом от бизнесмена, который был связан с реализацией гособоронзаказа, при этом имущество было оформлено на родственников Вертелецкого. Также сообщается, что военный «затянул предпринимателя в госпоставки.

Ранее стало известно о задержании генерала-лейтенанта Вадима Шамарина, занимавшего должность Главного управления связи Вооруженных сил России. По данным РЕН ТВ, незадолго до этого он мог получить взятку от друга на 2 млн рублей. Супруга высокопоставленного военного утверждает, что эти деньги Шамарин получил от друга в долг на подарок сыну на свадьбу.

До этого суд отклонил просьбу задержанного начальника главного управления кадров российского Минобороны Юрия Кузнецова о переводе на домашний арест. Военный пожаловался на плохое состояние здоровья и проблемы с щитовидной железой.