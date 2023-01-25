Появились подробности о состоянии фигуриста Костомарова Фигурист Роман Костомаров все еще подключен к аппарату ИВЛ

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Роман Костомаров

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров до сих пор подключен к аппарату ИВЛ, глобальных изменений в его состоянии не наблюдается, сообщил ТАСС источник. При этом он отметил, что 45-летний фигурист начал открывать глаза.

Пока нельзя говорить о том, что он пришел в себя, что находится в сознании. Пока он еще на ИВЛ, но глаза открыл. Но глобальных изменений пока нет, — сказал собеседник агентства.

Костомаров был госпитализирован с пневмонией в клиническую больницу в Коммунарке 10 января, тест на COVID-19 показал отрицательные результаты. Врачи оценивали состояние фигуриста как крайне тяжелое.

Прогрессирующая пневмония привела к тому, что у Костомарова начались проблемы с сердцем. Кроме того, у него диагностировали мерцательную аритмию. Врачи отмечали, что у фигуриста очень большие очаги поражения легких. Помимо этого, медики боролись с прогрессирующим сепсисом.

Мать фигуриста Валентина Костомарова ранее рассказала, что всю информацию о сыне узнает от его супруги. Она прокомментировала слухи о возможном отключении спортсмена от аппарата ЭКМО, отметив, что врачам виднее. Она также выразила уверенность, что специалисты примут верное решение.