Появились подробности о потерпевшем крушение в Северной Осетии Су-34 РИА Новости: рухнувший в Северной Осетии Су-34 воевал в Сирии и участвовал в СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бомбардировщик Су-34, потерпевший крушение в Северной Осетии, неоднократно наносил удары по позициям боевиков в Сирии и участвовал в спецоперации на Украине, рассказали РИА Новости в оперативных службах. По данным источника, Су-34 вылетел с аэродрома в Моздоке.

Потерпевший катастрофу самолет Су-34 ранее неоднократно привлекался к нанесению ракетно-бомбовых ударов по позициям боевиков на территории Сирии, а также участвовал в специальной военной операции, — сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что предварительной причиной крушения самолета Су-34 Воздушно-космических сил России в горах Северной Осетии является техническая неисправность. Воздушное судно выполняло плановый учебно-тренировочный полет. При крушении самолета экипаж погиб.

Как уточнили в ведомстве, разрушений на земле зафиксировано не было. Самолет Су-34 разбился в безлюдной местности. На место падения воздушного судна вылетела комиссия ВКС России. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что съемка и публикация в Сети материалов о разбившемся в горах самолете запрещены.