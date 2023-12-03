Появились подробности о подозреваемом в убийстве иркутского школьника «112»: подозреваемый в убийстве иркутского школьника состоит на учете в ПДН

Фото: t.me/IrinaVolk_MVD

Telegram-канал «112» сообщил, что один из подозреваемых в убийстве школьника на остановке в Иркутске состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. По данным канала, следователи также проверяют версию о том, что задержанные могли находиться в алкогольном или наркотическом опьянении.

«112» сообщает, что подросток, который состоит на учебе в ПДН, уже становился зачинщиком конфликта. По информации канала, именно он нанес смертельный удар ножом школьнику.

Убийство произошло на остановке «Лисиха» вечером 2 декабря. Ученика девятого класса в присутствии друзей убили ударом ножа в горло. Telegram-каналы распространили в Сети видео, снятое на месте преступления. Кадры были сделаны до приезда скорой помощи.

Региональное МВД сообщало, что подозреваемые были найдены и задержаны менее чем за сутки. Двое из них находились в 200 километрах от Иркутска.