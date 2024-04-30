Появились подробности о подозреваемой в поджоге вертолета в Москве Baza: родственники подозреваемой в поджоге вертолета не верят в ее виновность

Фото: t.me/moscowcourts*

Анастасия Молчанова

Telegram-канал Baza пишет, что родственники подозреваемой в поджоге вертолета в Москве Анастасии Молчановой не верят в ее виновность. По данным канала, защита девушки считает, что она просто вызывала такси для парней, которых также подозревают в совершении этого правонарушения.

Канал выяснил, что девушка училась в Норильске на юриста, а несколько месяцев назад она уехала в столицу отдохнуть с друзьями детства — Никитой Булгаковым и Станиславом Хамидулиным, которые также были задержаны по подозрению в поджоге вертолета.

Ранее СМИ сообщали о поджоге вертолета на аэродроме Остафьево на юго-западе Москвы. Во время инцидента воздушное судно находилось на стоянке в чехле. Следователями было возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров.

Во вторник, 30 апреля, фигурантов дела суд в столице отправил под арест до 27 июня 2024 года. В террористическом акте обвиняются четыре мужчины и одна женщина. Всем им от 19 до 22 лет. Согласно данным следствия, один из арестованных взял на себя роль организатора. Его завербовали спецслужбы Украины. В реализацию плана теракта он вовлек других фигурантов. За это на Украине им пообещали денежное вознаграждение.