Появились подробности новогоднего дрифта в Бутово Организатор дрифта с фейерверками заявил, что создавал настроение для людей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер Эмиль, запускавший вместе с товарищами фейерверки из украшенного гирляндами автомобиля, рассказал РЕН ТВ, что такой заезд был организован исключительно с целью создать окружающим людям праздничное настроение. По его словам, перед заездом он и его команда позаботились о мерах безопасности и закрепили пиротехнику таким образом, чтобы та не смогла нанести ущерб кому или чему-либо.

Мы сделали просто новогоднее настроение для людей. Все какие-то грустные ходят, мы решили вот так развлечь. <...> Мы делали это на пустой дороге. Плюс впереди нас ехала наша же машина, которая перекрывала движение, и сзади ехала наша машина, чтобы обычные люди не проезжали мимо, — сказал он.

Всего в заезде, который продолжался около двух минут, принимали участие семь машин. Эмиль также рассказал, что участников заезда в итоге остановили полицейские, которые рассказали гонщикам об опасности таких мероприятий. По словам блогера, больше полицейские ничего не сказали.

Ранее житель Карелии устроил дрифт-шоу со снеговиком в Кондопоге. Как показали записи с камер видеонаблюдения, сначала двое молодых людей ночью слепили снежную фигуру и установили ее на перекрестке, после чего автомобилист проехал вокруг нее несколько ровных кругов.