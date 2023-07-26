Появились подробности кражи 400 тысяч рублей у посла России в Замбии У посла России в Замбии украли борсетку, когда он помогал продавщице поднять упавшие овощи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посол России в Замбии Азим Ярахмедов рассказал, что злоумышленник украл у него борсетку, где лежали 400 тысяч рублей, пока дипломат помогал сотруднице магазина в Санкт-Петербурге, сообщает Telelgram-канал «78 | НОВОСТИ». По словам посла, он помогал собрать упавшие по его вине овощи, а борсетку оставил в стороне.

Когда я борсетку положил и пошел помогать, он сверху свою сумку положил. И когда я отошел, он с сумкой, [под которой] борсетка была, забрал и ушел, — сказал Ярахмедов.

Он уточнил, что не желает вору ничего плохого, так как считает его клептоманом.

Ярахмедова обратился в полицию сразу после инцидента, когда на кассе заметил отсутствие борсетки. Подозреваемого задержали, им оказался водитель, который сознался в преступлении.

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