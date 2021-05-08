Появились подробности исчезновения главы омского Минздрава

https://static.news.ru/photo/2c8580a0-b15c-11eb-9b45-96000091f725_660.jpg Александр Мураховский Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Стали известны детали поисков исчезнувшего на охоте министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского. Как рассказал «СуперОмску» один из участников поисковой операции, он мог врезаться на квадроцикле в дерево и потеряться всего в 1,5 км от дороги.

Александр Мураховский на своём квадроцикле повис на берёзе в 1,5 км от дороги. Странно, почему он, зная эту местность очень хорошо, не смог выйти на эту дорогу, — сказал он.

Другой участник поисков рассказал, что Мураховский был на участке, где с трёх сторон идут дороги и все они ведут на базу. По каким причинам он не смог выбраться из леса, пока неясно.

Люди там на легковушках проезжают. Дождей не было. Он наехал на лесину, квадроцикл повис. Передний мост включен не был, и не видно, чтобы он пытался выехать. Его следы уходили в сторону дороги. Может, плохо стало, — предположил он в беседе с ngs55.

Александр Мураховский был главным врачом БСМП № 1 в Омске. Это отделение «прославилось» тем, что именно туда после отравления попал оппозиционер Алексей Навальный. Позднее мужчину переправили на лечение в Германию, где медикам пришлось ввести его в медикаментозную кому. 7 ноября 2020 года Мураховский стал новым министром здравоохранения Омской области.

В полиции уточнили , что 7 мая Мураховский уехал на квадроцикле с охотбазы в районе деревни Поспелово, которая находится в 270 км от Омска, в лес и пропал. Официально пропажу чиновника в УМВД подтвердили только к вечеру 9 мая.

В поисках задействован личный состав пункта полиции «Большеуковский», сотрудники Росгвардии, охотинспекторы и местные жители. Поиски осложняются труднопроходимостью местности, наличием заболоченных участков. Также задействованы вертолёты.