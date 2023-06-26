Утром 26 июня Минобороны России опубликовало кадры поездки главы ведомства Сергея Шойгу на передовой пункт управления Западной группировки войск в зоне спецоперации на Украине. Пользователи Сети обратили внимание, что это первые фото Шойгу после попытки мятежа, предпринятой бойцами ЧВК «Вагнер» в субботу, 24 июня.

В ходе поездки глава военного ведомства провел совещание и заслушал доклад командующего группой «Запад» Евгения Никифорова о боевом слаживании и формировании полков резерва.

Министр провел совещание с командованием группировки, в ходе которого обратил внимание на организацию всестороннего обеспечения войск и создание условий для безопасного размещения личного состава. Шойгу также отметил высокую эффективность группировки при обнаружении и поражении техники и личного состава противника. Он поручил командованию продолжать активную разведку с целью вскрытия планов противника и пресечения их реализации на дальних подступах к линии боевого соприкосновения.

Фото Сергея Шойгу в зоне СВО — в галерее NEWS.ru.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск

Фото: МО РФ

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск

Фото: МО РФ

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск

Фото: МО РФ

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск

Фото: МО РФ

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск

Фото: МО РФ

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск

Фото: МО РФ

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск

Фото: МО РФ

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск

Фото: МО РФ

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск

Фото: МО РФ

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск