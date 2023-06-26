Шойгу появился в зоне СВО: первые фото министра после попытки мятежа ЧВК

Фото: МО РФ

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу

Утром 26 июня Минобороны России опубликовало кадры поездки главы ведомства Сергея Шойгу на передовой пункт управления Западной группировки войск в зоне спецоперации на Украине. Пользователи Сети обратили внимание, что это первые фото Шойгу после попытки мятежа, предпринятой бойцами ЧВК «Вагнер» в субботу, 24 июня.

В ходе поездки глава военного ведомства провел совещание и заслушал доклад командующего группой «Запад» Евгения Никифорова о боевом слаживании и формировании полков резерва.

Министр провел совещание с командованием группировки, в ходе которого обратил внимание на организацию всестороннего обеспечения войск и создание условий для безопасного размещения личного состава. Шойгу также отметил высокую эффективность группировки при обнаружении и поражении техники и личного состава противника. Он поручил командованию продолжать активную разведку с целью вскрытия планов противника и пресечения их реализации на дальних подступах к линии боевого соприкосновения.

Фото Сергея Шойгу в зоне СВО — в галерее NEWS.ru.