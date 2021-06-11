Появились новые улики в деле о краже с борта «Судного дня»

https://static.news.ru/photo/178ce870-cc08-11eb-8be5-96000091f725_660.jpg Фото: UAC/via Globallookpress.com/GLobalLookPress

В рамках дела о краже радиоэлектронного оборудования из грузового отсека самолёта «Cудного дня» (предназначен для управления войсками в случае ядерной войны) Ил-80 появились новые улики. Об этом в разговоре с журналистами рассказала юрист Ольга Бояркина, защищающая интересы подозреваемого Жоры Хачунца. Её слова приводит ТАСС.

Как отметила адвокат, на месте преступления специалисты обнаружили следы ДНК одного из сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева (ТАНТК). В мае Бояркина уже говорила о результатах экспертизы, согласно которым следы обуви на месте преступления не принадлежат её подзащитному. По поводу последнего анализа юрист не стала уточнять , принадлежат ли следы ДНК Хачунцу.

Ил-80 — воздушный командный пункт, разработанный в ОКБ им. Ильюшина. Хищение электронного оборудования с одного из самых секретных в России военных самолётов произошло 4 декабря 2020 года, когда он находился в Таганроге на плановых работах по модернизации.

Начальник ТАНТК обнаружил следы вскрытия грузового люка. Злоумышленники вынесли 39 установленных в воздушную машину радиостанций. На месте происшествия были обнаружены следы обуви и отпечатки пальцев преступников. О том, что с Ил-80 украли устаревшее оборудование, ранее сообщали источники. В краже обвинили Жору Хачунца. Его взяли под стражу до 5 июня.

Ранее стало известно, что следователи назначили дополнительные экспертизы по делу о краже аппаратуры из самолёта Ил-80.