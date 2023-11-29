Появились новые подробности о подозреваемом в убийстве россиянок в Турции SHOT: Куслевич обокрал бывшего работодателя на €2 млн

Фото: Социальные сети

Ирина Двизова

Андрей Куслевич, подозреваемый в убийстве в Турции россиянки Ирины Двизовой и ее дочери Даяны, семь лет назад ограбил украинского банкира Сергея Дядечко, у которого работал телохранителем, сообщает Telegram-канал SHOT. По его сведениям, добычей Куслевича и его подельников стали ювелирные украшения на сумму свыше €2 млн.

Кража была совершена в середине августа 2016 года, но пропажу банкир обнаружил только почти две недели спустя. В ходе расследование полиция установила, что злоумышленники проникли в дом Дядечко без взлома и вынесли сейф с драгоценностями через паркинг. По версии следствия, похитители пошли на кражу, зная, что хозяев нет дома.

Позднее стало известно, что к похищению причастны несколько человек, включая Куслевича. Он работал у банкира не только как телохранитель, но и в качестве начальника службы безопасности, что позволило ему проникнуть в дом в обход систем защиты.

Ранее один из родственников Двизовой рассказал, что Куслевич угрожал расправой пасынку. По его словам, подросток всерьез опасался за свою жизнь, поскольку мужчина имел военную подготовку, служил во Французском легионе и хранил в доме оружие.

Как сообщалось до этого, тела убитых россиянок были найдены в пригороде турецкого Бодрума. Их завернули в простыню, связали веревкой и бросили на склоне у обочины дороги. По версии следствия, обе были застрелены.