Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива получил смертельное ранение в лесопарке в Московской области. По данным канала, тело политика было найдено в двух-трех минутах ходьбы от отеля в коттеджном поселке Одинцово.
Как передает канал, по предварительной информации, на теле Кивы обнаружена резаная рана, которую изначально сотрудники правоохранительных органов приняли за огнестрельное ранение из-за обильного кровотечения. По информации «ВЧК-ОГПУ», труп Кивы нашла работница отеля.
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что к убийству бывшего украинского нардепа причастны исполнители из Киева. По ее мнению, такие, как Кива, «уничтожаются своими», чужим до них просто нет дела.
Украинские СМИ в свою очередь сообщили, что к гибели Кивы причастна Служба безопасности Украины. Журналисты заявили, что экс-депутата Рады могли убить из стрелкового оружия. Бывший украинский нардеп и председатель парламента Союза народных республик Новороссия Олег Царев отметил, что «ответственные» люди отказались комментировать гибель своего экс-коллеги.
Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Депутат Илья Кива встречает демонстрантов во время митинга военнослужащих и отставных полицейских с призывом к перерасчету пенсий возле Верховной рады
Фото: Стрингер/РИА Новости
Илья Кива перед началом внеочередного заседания Верховной рады Украины в Киеве
Фото: Pavlo Bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press
Народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко и депутат от ОПЗЖ Илья Кива (слева направо) дерутся во время пленарного заседания украинского парламента
Фото: Olena Khudiakova/Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press
Илья Кива и Виктор Медведчук у здания апелляционного суда в Киеве
Фото: Anatolii Siryk/Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press
Депутат Илья Кива (в центре) возле Печерского районного суда в Киеве
Фото: Анна Марченко/ТАСС
Народный депутат Украины Илья Кива во время возложения цветов к Вечному огню в парке Вечной Славы в 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне