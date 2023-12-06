Появились новые подробности гибели Ильи Кивы в Подмосковье «ВЧК-ОГПУ»: Илья Кива получил смертельное ранение в лесопарке Подмосковья

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива получил смертельное ранение в лесопарке в Московской области. По данным канала, тело политика было найдено в двух-трех минутах ходьбы от отеля в коттеджном поселке Одинцово.

Как передает канал, по предварительной информации, на теле Кивы обнаружена резаная рана, которую изначально сотрудники правоохранительных органов приняли за огнестрельное ранение из-за обильного кровотечения. По информации «ВЧК-ОГПУ», труп Кивы нашла работница отеля.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что к убийству бывшего украинского нардепа причастны исполнители из Киева. По ее мнению, такие, как Кива, «уничтожаются своими», чужим до них просто нет дела.

Украинские СМИ в свою очередь сообщили, что к гибели Кивы причастна Служба безопасности Украины. Журналисты заявили, что экс-депутата Рады могли убить из стрелкового оружия. Бывший украинский нардеп и председатель парламента Союза народных республик Новороссия Олег Царев отметил, что «ответственные» люди отказались комментировать гибель своего экс-коллеги.