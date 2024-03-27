Появились новые данные о пострадавших при теракте в «Крокусе» Число пострадавших при теракте в «Крокусе» достигло 360 человек

Число пострадавших при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» увеличилось до 360 человек, заявили ТАСС представители центра медицины катастроф. По его информации, среди раненых есть 11 детей.

По данным на утро среды, в результате теракта пострадали 360 человек, включая 11 детей, — сообщил собеседник агентства.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что на лечении в столичных больницах находятся 60 человек из числа пострадавших при теракте. По словам главы города, в общей сложности в медучреждения Москвы поступили 94 человека, 34 уже выписаны. Собянин добавил, что число пациентов в крайне тяжелом состоянии уменьшилось почти в три раза.

Ранее спасатели завершили все мероприятия по спасению и поиску пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Работающие на месте трагедии специалисты доложили о ситуации губернатору Московской области Андрею Воробьеву. По словам спасателей, под завалами концертного зала пострадавших больше нет.

Жертвами теракта в «Крокус Сити Холле», согласно последним сведениям Следственного комитета, стали 139 человек, 120 из которых опознаны. Неполный поименный список погибших граждан опубликовало МЧС России. Перечень будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований.