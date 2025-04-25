Появились кадры задержания испуганного румына, шпионившего в Сочи для СБУ ФСБ опубликовала кадры задержания гражданина Румынии за шпионаж в пользу СБУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

ФСБ поделилась видео задержания гражданина Румынии, которого подозревают в сборе данных о местах дислокации российских систем противовоздушной обороны для спецслужб Украины, пишет ТАСС. На опубликованных кадрах силовики валят молодого человека. Испуганным тоном он заявляет, что приехал из Румынии.

Во время допроса задержанный признался, что передал украинским спецслужбам информацию о расположении российского расчета ПВО в Краснодарском крае. Он также отметил, что поддерживал связь с неким Владимиром, старшим сотрудником разведки.

Следствие выяснило, что летом 2024 года румын собирал и передавал информацию о расположении систем ПВО на территории Сочи. В обмен украинские спецслужбы пообещали ему помочь безопасно покинуть Россию и присоединиться к ВСУ для участия в боях, как он и просил. Заведено уголовное дело по статье о шпионаже.

Ранее из России выдворили гражданина Молдавии, бывшего сотрудника спецслужб этой страны Дмитрия Руснака. По данным ФСБ, он собирал информацию о планах российского руководства в отношении республики. Руснаку запретили въезд в Россию сроком на 60 лет.

До этого иностранцы планировали атаковать нефтехимическое предприятие. Задание они получили от украинских спецслужб. Отмечается, что мигранты были приверженцами идеологии международной террористической организации.