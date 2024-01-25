Появились кадры задержания «Би-2» В Сети опубликовали кадры задержания участников группы «Би-2»

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

В Сети опубликовали видео задержания участников рок-группы «Би-2» в Таиланде. На кадрах в Telegram-канале URA.RU видно, как музыкантов забирают сразу после концерта и погружают в машину.

В надписи на видео говорится, что у артистов имеется только туристическая виза. Однако для ведения концертной деятельности им необходима рабочая. На ролике также заметно, что в момент задержания группу обступили люди, на заднем фоне висит большая неоновая афиша «Би-2».

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что группе грозит штраф в 124 тысячи рублей и депортация. Как пишет канал, артисты выступили в ночном клубе Illuzion в Пхукете, после чего сразу были задержаны. Представитель рок-группы в беседе с РБК сказала, что не в курсе происходящего.

Группа «Би-2» дала концерт в Пхукете 24 января. Следующее выступление, согласно официальной информации на сайте группы, должно пройти в Дубае 17 февраля.

Накануне в аккаунте группы в Instagram (деятельность в РФ запрещена) был опубликован отрывок из выступления Левы (солист «Би-2» Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Пхукете. На представленных видео он исполнил песни «Зажигать» и «Я двигаюсь дальше».