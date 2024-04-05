Появились кадры со спящей под присмотром мамы пандой Катюшей

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Панда Катюша

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале опубликовала кадры со спящей пандой Катюшей. На фотографии видно, что малютка спит под присмотром мамы Диндин, которая сидит на полу и жует листья бамбука.

Ранее Акулова продемонстрировала кадры, как Катюша научилась пить из бассейна в большом вольере. В 45-секундном ролике запечатлена Катюша, которая подходит к бассейну, ложится и начинает пить воду. В это время на заднем плане спокойно сидит ее мама Диндин. Как только Катюша напилась воды, она постаралась спрятаться от объектива видеокамеры и побежала на свою любимую деревянную лесенку.

До этого директор зоопарка поделилась видео, на котором Катюша пытается сгрызть большой кусок маминой морковки. На кадрах видно, что у малышки это не получается.

В конце марта в Московском зоопарке рассказали, что в четыре года подросшая панда Катюша уедет в Китай. Отмечается, что там, возможно, ей найдут «жениха». Первый в России детеныш панды родился в конце августа 2023 года. По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, к 6,5 месяца она весила 16,5 кг. Сейчас ее вес достиг 18 кг. У Катюши выросли зубы, она активно двигается и познает мир. Свое имя она получила в результате голосования в проекте «Активный гражданин».