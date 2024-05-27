Появились кадры с генералом Поповым в зале военного суда SHOT: генерала Попова доставили в 235-й гарнизонный военный суд Москвы

Фото: МО РФ

Иван Попов

Генерала Ивана Попова доставили в московский 235-й гарнизонный военный суд для повторного рассмотрения ходатайства следствия о смене меры пресечения обвиняемого с содержания в следственном изоляторе на домашний арест, передает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил России сидит в зале суда без наручников.

Ранее сообщалось, что Второй Западный окружной военный суд оставил генерала Ивана Попова под стражей. Как отмечалось, суд не нашел достаточных оснований отпустить экс-командующего 58-й армией ВС РФ под домашний арест.

В пятницу, 17 мая, 235-й гарнизонный военный суд арестовал бывшего военачальника на два месяца из-за уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Сейчас генерал-майор находится в СИЗО.

По версии следствия, обвиняемый причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, которые закупила военно-гражданская администрация Запорожской области в рамках предоставления гуманитарной помощи. Материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений. Генерал вину не признает.