Появились кадры с Церетели в гробу

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Появились первые кадры с российским скульптором и художником Зурабом Церетели в гробу. Корреспондент NEWS.ru на месте событий запечатлел покойного деятеля, с которым прощаются в храме Христа Спасителя.

Гроб с Церетели выполнен из массива темного дерева и дополнен золотистыми ручками. Внутри в голубой рубашке под белой тканью лежит сам скульптор. Вокруг в храме уже собралось немало желающих проститься с художником.

Провожать Церетели в последний путь начнут в 12:00 по московскому времени. На церемонию прибыли политики, деятели культуры, коллеги и близкие великого художника.

Ранее президент России Владимир Путин одним из первых отправил поминальный венок на прощание со скончавшимся скульптором. Также венок отправил патриарх Кирилл. При этом скульптора похоронят в Грузии в субботу, 26 апреля.

Церетели скончался 22 апреля на 92-м году жизни. Известный монументалист являлся президентом Российской академии художеств.

Жители Москвы пообещали помнить о творчестве Церетели и передавать память о нем будущим поколениям. Одна из поклонниц творчества художника отметила его широкий «грузинский мазок», который отличал произведения мастера, признанные классикой нашего времени.