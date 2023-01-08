Появились кадры применения против ВСУ мощнейшего самоходного миномета

Фото: Bulkin Sergey/Global Look Press

Одну из военных частей ВСУ российская армия атаковала самым мощным в мире самоходным минометом 2С4 «Тюльпан», передает РИА Новости. По данным агентства, в результате точного попадания были разрушены прочные бетонные укрепления украинского военного объекта.

Отмечается, что в миномете 2С4 «Тюльпан» применяется 240-миллиметровые снаряды, которые предназначены для уничтожения фортификационных сооружений, крупных скоплений техники и живой силы противника.

Ранее госкорпорация «Ростех» отчиталась о поставках «Тюльпанов», а также самоходных артиллерийских установок «Мста-С», «Малка», «Акация» и «Гиацинт-С».

В китайских СМИ ранее сообщили, что Россия располагает оружием, перед которым США бессильны. Речь шла об атомной подводной лодке проекта «Борей», имеющей на борту ракеты, которые американские ПВО перехватить не в состоянии.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российское высокоточное оружие, робототехника и боевые комплексы на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а также значительно превосходят их по тактико-техническим характеристикам. По его словам, многие образцы отечественного арсенала будут определять завтрашний день вооруженных сил. Глава государства отметил, что во всем мире российские вооружения ценятся среди военных профессионалов «за надежность, качество и, главное, высокую эффективность».