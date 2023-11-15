Появились кадры прибытия второй группы россиян, эвакуированных из Газы

Фото: МЧС РФ

В Сети появились кадры прибытия второй группы россиян, эвакуированных с территории сектора Газа, где идут активные боевые действия между израильской армией и палестинским движением ХАМАС. Видео опубликовала пресс-служба МЧС РФ. В московский аэропорт Домодедово было доставлено 98 соотечественников.

Одна из прибывших россиянок рассказала журналистам, что в анклаве сложилась сложная гуманитарная ситуация, у людей попросту не было еды и воды. Она добавила, что добраться до границы россиянам помогли сотрудники МЧС РФ. В МЧС уточнили, что людей сопровождали психологи и работники медицинских служб. Для россиян и членов их семей были созданы все необходимые условия для комфортного пребывания, добавили в ведомстве.

Первый самолет МЧС с 70 эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Москву 13 ноября. Борт приземлился в аэропорту Домодедово.

Второй самолет Ил-76 МЧС РФ с 98 гражданами России на борту совершил посадку в ночь на 15 ноября. В пути людей сопровождали врачи и психологи. Позднее в ведомстве рассказали, что третья группа россиян смогла пересечь КПП «Рафах», расположенный на границе Египта и сектор Газа. В составе группы значились 40 человек.