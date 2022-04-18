Появились кадры последствий обстрела ВСУ села Головчино под Белгородом

В интернете появились кадры последствий, предположительно, после обстрела украинскими военными села Головчино в Белгородской области, сообщается в группе «Белгород — это интересно» в соцсети «ВКонтакте». Как видно на фотографии, снаряды частично разрушили стену кирпичного дома, рядом с которым теперь лежат груды камней, арматуры, шифера и других обломков.

По предварительным данным, на опубликованной в сети фотографии оказались разрушенные хозяйственные постройки. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки с украинской стороны пострадали около 30 домов, а также три человека получили ранения — мужчину сразу же выписали, а две женщины поступили с ранениями средней тяжести. Он пообещал восстановить газоснабжение и электроэнергию в ближайшие часы.

19 апреля стало известно об обстреле Головчино, расположенного на границе с Украиной. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава региона Гладков. На тот момент было известно только об одной пострадавшей женщине.

14 апреля ВСу дважды атаковали Белгородскую область — села Сподарюшино и Журавлёвка. В первом населённом пункте никто не пострадал, а в Журавлёвке на территории села после объявленного режима ЧС всё же оказался один местный житель. Гладков пообещал разобраться в причинах.