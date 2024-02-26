Появились кадры ноутбука с прозрачным экраном Lenovo показала прототип первого в мире ноутбука с прозрачным экраном

Фото: Wolf von Dewitz/dpa/Global Look Press

Китайская компания Lenovo представила первый в мире ноутбук с прозрачным дисплеем, сообщает The Verge. Прототип уникального устройства под названием ThinkBook Transparent Display Laptop продемонстрировали на выставке Mobile World Congress 2024 в Барселоне.

Представители Lenovo отметили, что прозрачный экран может привлечь внимание специалистов по работе с графикой и фотографиями. По их словам, расположив ноутбук напротив пейзажа, архитектор сможет создать эскиз, не отводя глаз от экрана. Внешняя сторона гаджета оснащена камерой, способной распознавать расположенные за ним предметы. Согласно замыслу разработчиков, это позволит работать с технологиями дополненной реальности.

Диагональ безрамочного дисплея типа MicroLED составляет 17,3 дюйма. Степень прозрачности не превышает 55%. Ноутбук лишен физической клавиатуры, в случае необходимости отображается виртуальная панель. В Lenovo считают, что такие технологии найдут применение в ближайшие пять лет.

Ранее «Яндекс Маркет» запустил бренд компьютерной техники Lunnen. Компания уже выпустила в продажу две модели ноутбуков линейки Ground. Также планируется выпуск настольных компьютеров, планшетов, мониторов, принтеров и другой техники. Устройства Lunnen производятся на мощностях крупнейших фабрик Китая.