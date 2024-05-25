Появились кадры из храма с неожиданным мохнатым «божеством» Associated Press: на острове рядом с Японией посетители делают подношения кошкам

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Посетители храма на небольшом острове у северо-восточного побережья Японии делают подношения для кошек. «Нэко Дзиндзя» мифологизирует этих животных как ангелов-хранителей Таширодзимы, где их больше, чем людей, пишет Associated Press.

Островитяне издавна сосуществовали с кошками. Однако однажды рыбак во время работы случайно поранил кошку. Сожалея о полученной травме, островитяне построили храм для кошек, — говорится в статье.

Согласно легенде, раньше остров славился шелководством. Фермеры держали кошек, поскольку животные защищали коконы тутового шелкопряда от грызунов. Рыбаки, которые живут на острове, верят, что кошки приносят удачу, включая большой улов.

Другая легенда гласит, что рыбаки наблюдали за поведением кошек, прежде чем выйти в море. Так они узнавали погоду.

Ранее стало известно, почему кошка может ударить человека лапой. По словам экспертов, так питомец привлекает внимание и предлагает игру. Соответствующее поведение кошек связано с природными охотничьими инстинктами и потребностью активно развлекаться.

Несмотря на кажущуюся независимость, эти животные очень нуждаются во внимании и ласке, считают ветеринары. Если кошка чувствует, что ее игнорируют, она может ударить лапой. Связано это может быть с нехваткой внимания.