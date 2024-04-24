Появились кадры доставленной в Москву трофейной военной техники ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Появились фотографии трофейной военной техники Вооруженных сил Украины, которую доставили в Москву. Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что вооружение, захваченное российскими войсками в ходе проведения спецоперации, покажут на выставке, которая откроется на Поклонной горе 1 мая.

Отмечалось, что выставка продлится один месяц. Помимо немецкого танка Leopard, на ней будут представлены более 30 образцов военной техники производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины, включая БМП Marder, Bradley, CV90, а также бронемашину АМХ-10RC.

23 апреля МО России опубликовало кадры эвакуации немецкого танка Leopard, захваченного российскими бойцами на Авдеевском направлении. Транспортировка трофея проходила в два этапа. Сначала специалисты провели инженерную разведку района, а после военные вывезли боевую машину с передовой.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявлял, что танк Leopard 2, подбитый российскими войсками в зоне СВО, стоит отправить в подмосковный парк «Патриот» на всеобщее обозрение. Он подчеркнул, что Leopard 2 хорошо бы смотрелся напротив посольства ФРГ в РФ.