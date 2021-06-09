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Как живёт блогер-миллионник: фотографии из квартиры Хованского

12:40, 09 июня 2021
Фото: Скриншот видео Юрий Хованский /youtube.com
NEWS.ru

В Сети появились фотографии, снятые в квартире задержанного блогера Хованского. На кадрах, снятых после задержания, жилище петербургского блогера выглядит весьма плачевно — беспорядок, окурки, пустые и початые бутылки из-под спиртного, тюбики интимной смазки, пыль и грязь. Некоторые в комментариях подметили, что квартира звезды Интернета выглядит, как жилище «сумасшедшей бабки».

Блогер Юрий Хованский был задержан в Петербурге за «призывы к террористической деятельности». Поводом для задержания стала песня «Норд-Ост».

Скриншот видео Юрий Хованский /youtube.com

В Сети появились кадры из квартиры Юрия Хованского, задержанного за призывы к терроризму

Форпост Северо-Запад

В Сети появились кадры из квартиры Юрия Хованского, задержанного за призывы к терроризму

Форпост Северо-Запад

В Сети появились кадры из квартиры Юрия Хованского, задержанного за призывы к терроризму

t.me/breakingmash

В Сети появились кадры из квартиры Юрия Хованского, задержанного за призывы к терроризму

Форпост Северо-Запад

В Сети появились кадры из квартиры Юрия Хованского, задержанного за призывы к терроризму

t.me/breakingmash

Скриншот видео Северо-Запад/youtube.com

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