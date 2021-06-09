Как живёт блогер-миллионник: фотографии из квартиры Хованского

3 июня в Зюзинском районом суде Москвы началось рассмотрение дела рэпера Моргенштерна (Алишер Валеев), обвиняемого в пропаганде наркотиков в своей песне.

Экстравагантный исполнитель не стал изменять привычкам и даже из прибытия на суд устроил небольшое представление. Приехал Моргенштерн на своём новом дорогом автомобиле — суперкаре McLaren 600LT стоимостью 15 млн рублей....