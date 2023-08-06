Появились фото подруги Лады Дэнс, попавшей вместе с ней в аварию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza опубликовал фото близкой подруги Лады Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова), попавшей ранее вместе с ней в ДТП. Концертный директор исполнительницы Сергей Пудовкин отметил в беседе с Газета.Ru, что в момент аварии они обе находились на заднем сиденье машины.

Ближайшая подруга Лады Дэнс пришла в сознание, но находится в тяжелом состоянии. В момент аварии они обе находились на заднем сиденье машины. Относительно самой Лады Дэнс, сейчас делаются все необходимые медицинские процедуры, тотальное обследование последствий аварии, — сказал он.

ДТП с участием автомобиля, в котором находилась Лада Дэнс, произошло накануне примерно в 18:20 мск. По информации МВД, водитель легкового авто совершил наезд на две ранее столкнувшиеся машины, стоявшие на проезжей части. Позднее Пудовкин сообщил, что певицу госпитализировали на вертолете. Состояние ее здоровья оценивалось как средней степени тяжести.

По словам Пудовкина, артистка попала в ДТП в тот момент, когда возвращалась домой с корпоративного выступления. Он выразил надежду на то, что с Ладой Дэнс все будет хорошо. Он подчеркнул, что машина, в которой находилась певица, сильно повреждена.

Концертный директор позже сообщил, что певицу перевели из Института микрохирургии мозга в частную клинику.