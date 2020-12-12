Появились фото «нашествия инопланетян» в Удмуртии

https://static.news.ru/photo/a548b34c-3d6a-11eb-afdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Необычное небесное явление увидели жители Ижевска в небе прямо над городом. Зимой в этой местности иногда возникает гало. Оно появляется при температуре ниже минус 20 градусов и выглядит, как столбы света.

Фото ижевского неба моментально разошлись по соцсетям. В комментариях пользователи назвали явление «нашествием инопланетян».

Гало очень похоже на кадры из голливудского фильма. Ночью температура в Ижевске опускалась до минус 18 градусов, а днём было минус 11. В такие морозы необычное явление вполне возможно.

Гало — это природное явление, наблюдаемое в морозные ночи. Из-за преломления и отражения света в мельчайших частицах льда в атмосфере с Земли наблюдаются небесные световые столбы.

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