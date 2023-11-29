Появились детали смерти экс-бойфренда Волочковой в СИЗО SHOT: следствие исключает версию об убийстве экс-бойфренда Волочковой в СИЗО

Фото: Социальные сети

Telegram-канал SHOT сообщает, что следствие исключает версию об убийстве кем-либо экс-бойфренда балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова. По его данным, в момент смерти тот находился в камере один.

Как рассказал источник, следов насилия или борьбы в камере не обнаружено, поэтому основная версия произошедшего — суицид. SHOT пишет, что Кузнецов находился в камере еще с двумя арестованными, их в момент его смерти не было.

Согласно информации канала, тело «банщика» нашел вернувшийся сокамерник примерно в 13:30 — спустя час-два после его смерти, об увиденном он сразу сообщил сотруднику ФСИН. Как отмечает канал, сейчас следователи изучают кадры с камер в изоляторе, чтобы прояснить случившееся.

Накануне СМИ сообщили, что Сергей Кузнецов покончил с собой в камере следственного изолятора в Москве. Позже его супруга Анастасия Кондрачук подтвердила, что мужа не привезли на очную ставку из-за его суицида. При этом она подчеркнула, что никакого документа, подтверждающего смерть супруга, ей не предоставили.

Волочкова прокомментировала возможную смерть экс-возлюбленного. По ее словам, бывший бойфренд, с которым она встречалась несколько лет назад, был позитивным человеком и очень любил свою жену. Не верится, что он покончил с собой, добавила она.

В мае 2023 года Кузнецов попал в СИЗО после того, как сильно избил свою молодую жену Анастасию, нанеся ей серию сильных ударов, из-за которых она в коме оказалась в больнице. Мужчина настаивал, что не пытался скрыться, самостоятельно доставил жену в медучреждение и двое суток не отходил от нее. Предположительно, причиной избиения стала ревность.