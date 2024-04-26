Появились детали открытия центров переподготовки участников СВО в России Кравцов: центры переподготовки участников СВО откроют во всех педвузах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центры переподготовки участников специальной военной операции создадут во всех педагогических вузах России, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе встречи с бойцами СВО на площадке Центра военно-патриотического воспитания «Вершина» Государственного университета просвещения. По его словам, которые приводит ТАСС, учреждения будут открыты для предоставления участникам спецоперации возможности вести в дальнейшем образовательную деятельность в школах.

Такие центры будут созданы у нас во всех педагогических вузах по всей стране, — сказал Кравцов.

Ранее депутаты Государственной думы приняли законопроект о праве инвалидов боевых действий на бесплатное обучение по основным программам профобучения или переподготовки. Нововведение будет распространяться на бойцов из числа военнослужащих контрактной службы. Согласно тексту законопроекта, инвалиды боевых действий смогут сохранить все виды довольствия на период прохождения обучения или переподготовки.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб ранее заявила, что по окончании контракта ветераны боевых действий могут пройти бесплатное обучение или переквалификацию и податься в сферу IT либо торговли. Она подчеркнула, что бывшие участники СВО могут быть также востребованы в образовательных учреждениях. По ее словам, в сфере IT-технологий есть профессии, для которых не нужно высшее образование, достаточно пройти определенные курсы.