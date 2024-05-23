Появились детали об отчисленном «из-за Сталина» студенте Baza: на отчисленного после спора о Сталине студента РГСУ писали докладные

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Студент Российского государственного социального университета, отчисленный после спора с преподавателем об Иосифе Сталине, вел себя шумно и называл сверстников «тупыми», рассказали Telegram-каналу Baza учащиеся РГСУ. По их словам, на студента также писали докладные по указу руководства вуза.

Так, студенты сказали, что молодой человек часто перебивал сокурсников и педагогов на лекциях, приставал к девушкам с непристойными предложениями и даже преследовал их. Учащиеся РГСУ объяснили, что вопрос об отчислении парня поднял не преподаватель, с которым он вступил в дискуссию и назвал «лжецом». По их информации, студента выгнали из учебного заведения именно из-за докладных, которые на него писали однокурсники.

Молодой человек заявил, что от сталинских репрессий пострадали 42 млн человек, в ответ преподаватель сообщил о преувеличенности этой цифры. Студент с этим не согласился и вступил в дискуссию, в итоге преподаватель выгнал его из аудитории.

Позже студента вызвали на разговор с замдекана, на совете приняли решение выселить его из общежития, а позже и отчислить из учебного заведения за «большое количество прогулов». На следующий день после этого, пока молодой человек еще не успел съехать из общежития, к нему в комнату пришли полицейские и сотрудники военкомата. Утверждается, что его увезли в военный комиссариат, так как его отсрочка больше не действует.