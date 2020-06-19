Появились данные о состоянии обстрелявшего полицейских в Москве

https://static.news.ru/photo/52457318-b207-11ea-9982-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов могут в ближайшее время допросить Ратмира Галаева, находящегося в больнице. Его подозревают в нападении на полицейских на Ленинском проспекте в Москве 15 июня 2020 года. По предварительным данным, жизни фигуранта уже ничего не угрожает.

Угроза жизни Галаева миновала. Вскоре его можно будет допросить, — пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Инцидент с участием Галаева произошёл на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Вернадского. Сотрудники ГИБДД остановили машину такси для проверки. В тот момент, когда они в автомобиле ДПС составляли протокол, к ним подошёл молодой человек и, открыв пассажирскую дверь, начал стрелять.

Раненые стражи порядка открыли ответный огонь. Всех участников ЧП госпитализировали. Главное управление Следственного комитета (СК) возбудило уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Следователи провели обыски по месту проживания Галаева, а также по месту жительства его знакомых. Свидетели рассказали, что в последнее время тот вёл себя замкнуто и общался с ними очень редко. Дома у мужчины были найдены экстремистские материалы.

Сотрудники правоохранительных органов полагают, что стрелок готовился к нападению тщательно и осознанно. Тем не менее, по данным СК, Галаев обстрелял полицейских без какой-либо причины. Судя по всему, личной неприязни к пострадавшим сотрудникам правопорядка у него не было.

Накануне силовики задержали двух человек, которых заподозрили в причастности к стрельбе на Ленинском проспекте. Однако какой-либо информации о том, связаны ли они с Галаевым, пока нет. Стрелка также проверяют на связь с опасной религиозной сектой баталхаджинцев, замешанной во множестве громких преступлений. Также в ходе расследования стало известно, что семья стрелка связана с правоохранительными органами Ингушетии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Галаев, которого подозревают в стрельбе на Ленинском проспекте в Москве, планировал стать шахидом. Такие выводы были сделаны после изучения записей в его личной тетради.

Как ранее писал NEWS.ru, следствие проверяет нападавшего на связь с религиозной сектой баталхаджинцев, замешанной во множестве громких преступлений. В частности, убийстве начальника ЦЭП МВД Ингушетии майора Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда в ноябре 2019 года.