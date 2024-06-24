Появились данные о состоянии детей, пострадавших при атаке на Севастополь Двое детей находятся в крайне тяжелом состоянии после атаки на Севастополь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое детей, пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Севастополь, находятся в крайне тяжелом состоянии, еще шестеро остаются в реанимации, заявила детский омбудсмен Львова-Белова. В своем Telegram-канале она также отметила, что наиболее тяжелые пациенты будут доставлены в Москву.

Двое детей в крайне тяжелом состоянии, шестеро в реанимации <…> В столицу направят 12 детей, двое из них – на аппарате ИВЛ. Находимся на связи с врачами, — написала она.

Львова-Белова напомнила, что сегодня в Крыму и Севастополе день траура в связи с трагическими событиями. Она назвала невосполнимой утратой гибель людей, в том числе двух детей в возрасте двух и девяти лет. В завершение омбудсмен добавила, что на особый контроль взята ситуация с семьей, в которой погибла мать, а отец получил тяжелые ранения — его перевезут в столицу вместе с сыном, чтобы не разлучать их.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об увеличении до 153 человек количества пострадавших в результате ракетной атаки украинской армии. Среди них числятся 27 детей. Жертвами удара ВСУ стали четыре человека, включая двух детей.

В Минобороны России заявили, что США несут ответственность за трагические события в Севастополе. В ведомстве напомнили, что атака была нанесена с использованием дальнобойных ракет ATACMS американского производства.