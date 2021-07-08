Появилась запись переговоров пилота упавшего Ан-26 с диспетчером

Аудиозапись переговоров пилота разбившегося на Камчатке самолёта Ан-26 с диспетчером перед крушением появилась в Сети. Её опубликовал РЕН ТВ.

Разговор проходил в плановом режиме, лётчик не сообщал о нештатных ситуациях. Диспетчер советовала экипажу «не снижаться в море», пилот согласился. «26085, эшелон перехода 80, давление 767, контрольная высота 2417, полоса сухая, <...> по курсу посадки возможен пролёт птиц», рассказала диспетчер об условиях на аэродроме.

Работайте по схеме один альфа, с высоты 800. Доложите, — цитирует телеканал диспетчера.

«Один альфа, о 800 доложу, 26085», — ответил капитан воздушного судна. Это была последняя фраза с борта Ан-26. После этого экипаж самолёта на связь не выходил.

Ан-26 компании «Камчатские авиалинии», совершавший рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, перестал выходить на связь 6 июля. На его борту находились шесть членов экипажа и, по различным данным, от 22 до 26 пассажиров. Все они погибли. На Камчатке объявлен трёхдневный траур.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин выразил соболезнования родным жертв авиакатастрофы. Он также заверил, что им окажут помощь в ближайшее время.