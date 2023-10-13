Появилась новая информация о состоянии раненного под Белгородом журналиста Врачи стабилизировали состояние раненного под Белгородом журналиста Sputnik

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный врач Белгородской областной клинической больницы Роман Проценко сообщил об улучшении состояния журналиста Sputnik Афганистан Хайбара Акифи, раненного при атаке украинского БПЛА. По его словам, которые передает РИА Новости, медикам удалось стабилизировать основные жизненные показатели.

Состояние его на момент поступления было крайне тяжелое. Но благодаря усилиям наших реаниматологов в первые сутки получилось стабилизировать его состояние. Сейчас состояние средней тяжести. Он стал стабильнее гораздо, — заявил он.

Сейчас Акифи находится в состоянии медикаментозной комы, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. У журналиста зафиксированы ожоги 15% тела, ушиб мозга, повреждение тазовых костей, переломы ребер, а также тяжелая минно-взрывная травма.

Как ранее рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян, журналист Sputnik освещал последствия землетрясения в Афганистане, после чего отправился в Белгород, чтобы увидеться с родными. Ночью 12 октября Акифи и его семья попали под удар украинского дрона. В результате падения беспилотника на жилой дом погибли четырехлетняя дочь журналиста и родители супруги.