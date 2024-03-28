Появилась информация о состоянии пострадавших при теракте в «Крокусе» Мурашко: 18 пострадавших при теракте в «Крокусе» находятся в тяжелом состоянии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Состояние 18 человек, в том числе троих детей, пострадавших во время теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», оценивается как тяжелое, заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, которые приводит РБК, еще трое госпитализированных находятся в крайне тяжелом состоянии.

Трое из них (пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». — NEWS.ru) остаются в крайне тяжелом состоянии — это пациенты с тяжелыми огнестрельными ранениями, а также сочетанием огнестрельных ранений и ожогов. Состояние 18 пострадавших, в том числе троих детей, остается тяжелым. 33 человека находятся в состоянии средней тяжести, — сказал Мурашко.

Министр добавил, что после трагедии в Подмосковье в больницах остаются 74 человека, выписаны 90 пациентов. Амбулаторная помощь медиков оказана 208 пострадавшим.

Ранее проживающий в России американский актер Стивен Сигал встретился с пострадавшими в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Он навестил раненых в Национальном медико-хирургическом центре имени Н. И. Пирогова. Сигал назвал произошедшее ужасной трагедией. По мнению актера, Россия станет образцом и покажет миру, что нельзя безнаказанно совершать такие деяния.